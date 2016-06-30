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13 مليون يورو لستاندر دو لييج نظير انتقال باتشواي من مارسيليا إلى تشيلسي

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13 مليون يورو لستاندر دو لييج نظير انتقال باتشواي من مارسيليا إلى تشيلسي 13 مليون يورو لستاندر دو لييج نظير انتقال باتشواي من مارسيليا إلى تشيلسي

(إفي): يتلقى نادي ستاندر دو لييج البلجيكي 13 مليون يورو مقابل انتقال مهاجمه السابق، البلجيكي ميتشي باتشواي، من مارسيليا الفرنسي إلى تشيلسي الإنجليزي، حسبما أفادت صحيفة (لوسوار).

وكانت صحيفة (ليكيب) الفرنسية، قد ذكرت أن باتشواي وقع على عقد مدته خمس سنوات مع تشيلسي مقابل ما يقرب من 40 مليون يورو.

وكانت سكاي سبورتس قد أعلنت اجتياز باتشواي للفحص الطبي في تشيلسي، ومن المنتظر الإعلان عن الصفقة خلال ساعات.

وسيتلقى نادي ستاندر دو لييج، الذي تأهل في صفوفه باتشواي ولعب معه في دوري الدرجة الأولى البلجيكي في موسم 2010-2011 ، ما بين 30 و35% من قيمة الصفقة كحقوق عن تأهيل اللاعب.

وعلى الرغم من الأداء المتواضع لمارسيليا خلال الموسم الماضي، سجل المهاجم البلجيكي 17 هدفا في 36 مباراة مع فريقه، الأمر الذي ساهم في اختياره ضمن قائمة منتخب بلاده في كأس أمم أوروبا "يورو 2016".

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