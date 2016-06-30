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تقرير: كاباروس أقرب المرشحين لخلافة ديل بوسكي حال رحيله

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تقرير: كاباروس أقرب المرشحين لخلافة ديل بوسكي حال رحيله تقرير: كاباروس أقرب المرشحين لخلافة ديل بوسكي حال رحيله

(إفي): ذكرت تقارير إخبارية أن المدرب خواكين كاباروس هو أقرب المرشحين لخلافة فيسنتي ديل بوسكي في تدريب الإسباني لكرة القدم، حال رحيله.

وأوردت صحيفة (ماركا) الإسبانية أن خوليان لوبيتيجي سيتم تعيينه مدربا لفريق ولفرهامبتون الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي، ليستبعد بذلك من قائمة المرشحين لخلافة ديل بوسكي.

وفي ضوء قيادة مارسيلينو لفياريال ولوبيتيجي لفريق ولفرهامبتون ورغبة رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أنخل ماريا فيار، في تعيين مدرب وطني ليس مرتبط بتدريب أي فريق، يكون خواكين كاباروس هو أقرب المرشحين لخلافة ديل بوسكي إذا تقرر رحيله، وفقا لـ(ماركا).

وازدادت التكهنات حول قرب رحيل ديل بوسكي عن تدريب منتخب إسبانيا بعد الخروج من ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) المقامة في فرنسا، بعد الخسارة أمام إيطاليا بهدفين دون رد.

ويعمل كاباروس في مجال التدريب منذ عام 1981، فقاد أندية عديدة منها فياريال وأثلتيك بلباو وليفانتي ومايوركا وغرناطة.

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