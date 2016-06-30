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تقرير- ساوثجيت يحرج الاتحاد الإنجليزي ويرفض خلافة هودجسون

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تقرير- ساوثجيت يحرج الاتحاد الإنجليزي ويرفض خلافة هودجسون تقرير- ساوثجيت يحرج الاتحاد الإنجليزي ويرفض خلافة هودجسون

رفض جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا تحت 21 عاما تولي مهمة قيادة الأول خلفا لروي هودجسون المدرب المستقيل عقب إخفاق بطولة يورو 2016، حسب تقرير صحفي إنجليزي.

وقال تقرير نشرته صحيفة "جارديان" الإنجليزية إن جاريث ساوثجيت رفض تولي مهمة قيادة منتخب إنجلترا مؤقتا خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

وكان روي هودجسون قد أعلن استقالته عقب توديع إنجلترا لبطولة يورو 2016 المقامة بفرنسا عقب الخسارة من أيسلندا بنتيجة 2-1 في دور الـ16.

وأوضح التقرير أن ساوثجيت رفض تولي المهمة سواء بصفة دائمة أو مؤقتة موضحا أنه ليس جاهزا بعد لتلك المهمة، مما جعل الاتحاد الإنجليزي في حيرة من أمره حاليا.

وكان الاتجاه السائد داخل الاتحاد الإنجليزي هو تولي ساوثجيت مهمة تدريب إنجلترا مؤقتا خلال التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 المقامة بروسيا، حتى يتم تعيين مدرب جديد بعد عام.

ومن المتوقع أن يتجه الاتحاد الإنجليزي الآن إلى جلين هوديل المدرب السابق لمعرفة إذا ما كان يرغب في تولي المهمة مؤقتا حتى إيجاد بديل لهودجسون.

وأشار التقرير إلى أن كل من سلافين بيليتش مدرب وست هام يونايتد، ولوران بلان مدرب باريس سان جيرمان السابق قد دخلا على رادار الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لتولي مهمة قيادة منتخب الأسود الثلاثة.

وقد لا يفضل بيليتش تولي المهمة حاليا، لكن لوران بلان قد يفعل، خصوصا وأن ديفيد جيل نائب رئيس الاتحاد الإنجليزي معجب بشدة ببلان وجميعهم قد يقرر توليه للمهمة.

كما أن هناك تقارير قد قالت إن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يتجه لتعيين أرسين فينجر مدرب أرسنال بعد عام وحيد وذلك عقب انتهاء عقده مع المدفعجية، إلا أن النادي اللندني يرغب في تجديد عقده ليقطع الطريق على منتخب الأسود الثلاثة.

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