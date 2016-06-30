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ريال مدريد ينوي تجديد عقد بيل

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ريال مدريد ينوي تجديد عقد بيل ريال مدريد ينوي تجديد عقد بيل

قال تقرير صحفي إنجليزي إن ريال مدريد دخل في مفاوضات مع ممثلي جاريث بيل نجم الفريق من أجل تمديد فترة بقائه مع الفريق.

فحسب تقرير نشرته صحيفة "جارديان" فإن من المتوقع أن يتم الاتفاق على تجديد التعاقد بين بطل أوروبا ونجم منتخب ويلز.

وسيرتفع راتب بيل الحالي والذي يقدر بـ300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا وذلك بعد المستوى المتميز الذي قدمه في بطولة يورو 2016 مع منتخب ويلز.

وكان بيل قد قاد منتخب ويلز لدور الـ8 ببطولة يورو 2016 وسيواجه منتخب بلجيكا يوم الجمعة، فسجل 3 أهداف في البطولة حتى الآن.

ويرغب ريال مدريد في إتمام الاتفاق على بنود عقد اللاعب والانتهاء من تجديده خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت اللاعب بالرحيل عن ريال مدريد، وقالت إن أندية مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان ترغب في ضمه.

ويتبقى لبيل في عقده الحالي 3 أعوام، لكن ريال مدريد يرغب في ربط اللاعب لمدة أطول به، لينهي اهتمام أي فريق يرغب في ضمه.

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