صراع الصفقات – تقرير: ليفربول يطلب 30 مليون إسترليني للاستغناء عن بنتيكي

طلب نادي ليفربول من كريستال بالاس دفع مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني من أجل الحصول على خدمات مهاجمه كريستيان بنتيكي حسب تقرير صحفي إنجليزي.

وقالت صحيفة "جارديان" في تقريرها إن ليفربول لن يقبل عرضا لضم المهاجم الدولي البلجيكي أقل من 30 مليون جنيه إسترليني.

ويرغب آلان باردو مدرب كريستال بالاس في تدعيم صفوفه بمهاجم قوي، فيري في بنتيكي المواصفات المطلوبة، ويرغب في ضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية بعد فشله في ضم ميتشي باتشوايي مهاجم مارسيليا ومنتخب بلجيكا.

بينما قال بنتيكي في وقت سابق إنه يرغب في البقاء والقتال على مكانه كأساسي في صفوف ليفربول، لكن يبدو أن اللاعب خارج خطط المدرب يورجن كلوب للموسم المقبل.

وشارك بنتيكي في الموسم المنصرم بـ42 مباراة بكل المسابقات مع ليفربول سجل خلالها 10 أهداف وصنع 6.

ويلعب بنتيكي مع منتخب بلجيكا في بطولة يورو 2016، وشارك في مباراتين كبديل لعب خلالهما 11 دقيقة بدور المجموعات ضد أيرلندا والسويد، ويلعب فريق الشياطين الحمر في دور الـ8 من البطولة ضد ويلز يوم الجمعة.

وكان ليفربول قد ضم بنتيكي في يوليو 2015 من أستون فيلا مقابل 32.5 مليون جنيه إسترليني وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده.