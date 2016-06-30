المكرونة والخبز فى الأنظمة الغذائية الحديثة.. يساعد على إنقاص الوزن

يحرم العديد من الأنظمة الغذائية على متابعيها تناول الخبز والمكرونة خوفًا من زيادة الوزن، وهو أمر يصعب على عشاق المكرونة والخبز بشكل عام وهو ما يجعلهم يفشلون فى الالتزام بهذه النظم.

ويقدم الموقع البريطانى "ديلى ميل" دراسة جديدة توضح كيف يمكن أن يساعد تناول الخبز والمكرونة على فقدان الوزن، ويقول الدكتور "ميشيل برود" خبيرة التغذية: "خلال دراسة حديثة قام بها بعض خبراء التغذية استطعنا التأكد من فاعلية تناول "الكربوهيدرات" فى فقدان الوزن، لذلك نحاول عودة الكربوهيدرات إلى الأنظمة الصحية التى يتبعها الكثيرين لتساعدهم على إنقاص وزنهم".

وأضاف: بدون الكربوهيدرات يصعب على الجسم التخلص من الدهون الزائدة نظرًا لتباطؤ التمثيل الغذائى وهو يقلل من حرق الدهون والوصول لهدفك وهو إنقاص الوزن، بالإضافة إلى فقد الجسم العديد من الفيتامينات والمعادن التى يحتاجها والتى يحصل عليها من الكربوهيدرات".

>وينتج عن نقص الكربوهيدرات من الجسم الضعف العام والشعور بالتعب والدوخة والغثيان، ولكن بتناول الكميات التى يحتاجها الجسم من الكربوهيدرات نستطيع تحقيق التوازن بين هرمونات الجسم.

ويمكن أن نحصل على الكربوهيدرات بطريقة صحية مثل الحبوب الكاملة والفواكة.

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