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فوائد تناول الثوم على الريق.. أبرزها الوقاية من هشاشة العظام

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فوائد تناول الثوم على الريق.. أبرزها الوقاية من هشاشة العظام فوائد تناول الثوم على الريق.. أبرزها الوقاية من هشاشة العظام
الثوم من الأشياء المشهورة المستخدمة على نطاق واسع باعتباره من الحاجات الأساسية فى الطبخ، كما تم استخدامه كدواء على مر التاريخ القديم والحديث لمنع وعلاج مجموعة واسعة من الظروف والأمراض.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكىMedical News Today، أن تناول عشب الثوم على الريق له فوائد عديدة، وتشمل:

• تقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة


>وجد الباحثون أن الناس الذين يأكلون الثوم الخام على الأقل مرتين فى الأسبوع لديهم خطر أقل بنسبة 44٪ للإصابة بسرطان الرئة، ما يشير إلى أن الثوم قد يكون بمثابة علاج كيماوى وقائى لسرطان الرئة وفقًا لدراسة أجريت فى مركز مقاطعة جيانجسو للسيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC" فى الصين.
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• يقتل سرطان الدماغ


>يحتوى الثوم على المركبات العضوية والكبريت الفعالين فى تدمير خلايا "glioblastomas"، وهو نوع من أورام الدماغ القاتلة، وفقًا لعلماء من كلية الطب بجامعة ولاية كارولينا الجنوبية.

• يقلل من خطر الغصابة بهشاشة العظام


>النساء اللواتى تتناول الوجبات الغذائية الغنية بالثوم لديهن مستويات أقل من هشاشة العظام، وفقًا لدراسة أجراها فريق من العلماء فى كينجز كوليدج لندن وجامعة ايست انجليا.

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