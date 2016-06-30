المواصفات الصحية لواقى الشمس لحمايتك فى المصيف

تعتبر أشعة الشمس فى الصيف "ultraviolets" أى سيف ذو حدين، حيث إنها تعطينا شعورًا بالارتياح والمظهر المرغوب به، ولكن أيضًا يمكن أن تمثل تهديدًا على المدى الطويل على صحة جلدنا.

وفى الصيف ترتفع فرص الإصابة بسرطان الجلد نتيجة التعرض الناجم للأشعة فوق البنفسجية وهو نوع شائع جدًا من السرطانات والشمس السبب الرئيسى له.

ويمكن علاج سرطان الجلد بنجاح إذا تم اكتشفاه مبكرًا، ومع ذلك، كشف الموقع الأمريكى "pulseheadlines"، عن بعض التقنيات التى يمكن تطبيقها على الجلد لتجنب تطوير المرض.

>أوضح الدكتور "بريان هاريس"، استشارى الأمراض الجلدية الأمريكى، أن أفضل حماية من سرطان الجلد هو واقى الشمس، ومع ذلك، هناك بعض الأشخاص يفقدون الطريقة المناسبة والنوع المناسب للوقاية من أضرار الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

وأكد استشارى الأمراض الجلدية أن استخدام واقى الشمس واسع الطيف الذى يسمى "UVA" و"UVB"، ويكون ضد الماء وبحماية أعلى من 15 SPF، موضحًا أنه يجب التأكد من دهان الكريم بشكل صحيح قبل الخروج بـ30 دقيقة على الأقل، مع تطبيقه مرة أخرى كل 2 ساعة على الأقل.

وأضاف الباحثون أنه من المستحسن عدم التعرض للشمس وخصوصًا خلال ساعات الذروة للشمس التى تكون بين (10:00 و16:00).

- ارتفاع الحرارة ينهك المصريين فى نهار رمضان.. الأرصاد: طقس حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى السبت المقبل والعظمى36.. شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة صباحا.. وتحذيرات من أشعة الشمس المباشرة