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دراسة: البدناء الأكثر عرضة لمرض التصلب المتعدد

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دراسة: البدناء الأكثر عرضة لمرض التصلب المتعدد دراسة: البدناء الأكثر عرضة لمرض التصلب المتعدد
حذرت دراسة طبية من أن البدناء خاصة فى مرحلة البلوغ يصبحون الأكثر عرضة للإصابة بمرض التصلب المتعدد فى مراحل لاحقة من حياتهم.

يعد مرض التصلب المتعدد العصبى من الاضطرابات العصبية التى تهاجم الحبل الشوكى فى المخ، ليؤدى إلى الوفاة والعجز.

فقد أظهرت الأبحاث أن تغيير فى مؤشر كتلة الجسم من زيادة فى الوزن مرتبط بزيادة نسبة 40% فى مخاطر مرض التصلب المتعدد.

ويرى الباحثون أن هذه النتائج قد تحمل تداعيا هامة على الصحة العامة، بسبب ارتفاع معدلات البدانة فى العديد من البلدان، فالسمنة فى وقت مبكر من الحياة تعمل على علاقة سببية خطيرة لمرض التصلب المتعدد العصبى.


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