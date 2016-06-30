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خليفة يمنح السفير العماني وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى

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خليفة يمنح السفير العماني وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى خليفة يمنح السفير العماني وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» الشيخ محمد بن عبدالله علي القتبي سفير سلطنة عمان الشقيقة لدى الدولة وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى، والذي يعد أرفع وسام يمنح للسفراء تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات.

وقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بتقليد الوسام للسفير خلال استقباله له بمكتب سموه بديوان عام الوزارة بأبوظبي أمس.

وتمنى سموه للسفير العُماني التوفيق والنجاح في مهام عمله المستقبلية، مثنياً على دوره في تعزيز العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وسلطنة عمان في المجالات كافة.

تقدير

من جانبه أعرب السفير العماني عن بالغ تقديره وشكره لصاحب السمو رئيس الدولة، مشيداً بالسياسة الحكيمة لسموه والدور البارز الذي يلعبه سموه إقليمياً ودولياً.

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