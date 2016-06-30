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أبدن طفل في العالم يخضع لنظام غذائي قاسي

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أبدن طفل في العالم يخضع لنظام غذائي قاسي أبدن طفل في العالم يخضع لنظام غذائي قاسي

الطفل أريا بيرمانا

بدأ أبدن طفل في العالم، والذي يصل وزنه إلى 192 كيلوجراما، في الخضوع إلى نظام غذائي قاسي، بهدف التخلص من سمنته.

ويخشى متابعون أن يتأذى الطفل السمين، الذي يبلغ من العمر 10 سنوات، جراء حرمانه من الطعام بصورة كبيرة.

وكان الطفل أريا بيرمانا، في إقليم جاوة بإندونيسيا، يتناول 5 وجبات يوميا،من الأرز والسمك واللحم والخضروات.

وانقطع أريا عن الدراسة بعدما بات غير قادر على المشي، فيما تقول والدته إنه يشعر بالجوع في كل وقت وحين، حتى أنه يأكل ما يكفي شخصين بالغين.

ولم يعد الطفل يأكل سوى كمية محدودة من الأرز البني بعدما قرر والداه أن يخضعاه لنظام غذائي قوي.

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