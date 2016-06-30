أخبار عاجلة

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات -
2.7 مليار جنيه صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام خلال 6 أشهر -
مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يدين تفجيري طنطا والإسكندرية -
15 مليار دولار إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المقبل -
وزير الإسكان: بيع 1118 كراسة شروط بمدينة ناصر و600 بـ«غرب قنا» -
الصحة تنفي وجود فيروس غامض في شبرا -
محافظ جنوب سيناء: الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة -
بالصور.. الإسكندرية تودع أول شهيدة في تاريخ الداخلية -
صلاح فوزي لـ«التحرير»: حالة الطوارئ دخلت حيز التنفيذ فور إعلانها -
«الفلاحين الزراعيين»: استهداف دور العبادة جريمة لا تغتفر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل 246 من القوات التابعة للمجلس الرئاسى الليبى جراء الاشتباكات مع داعش

Google+ Print
مقتل 246 من القوات التابعة للمجلس الرئاسى الليبى جراء الاشتباكات مع داعش مقتل 246 من القوات التابعة للمجلس الرئاسى الليبى جراء الاشتباكات مع داعش
لقى 246 عنصرا مصرعهم من قوات "البنيان المرصوص" التابعة للمجلس الرئاسى الليبى جراء الاشتباكات مع تنظيم داعش بمدينة سرت منذ مايو الماضى حتى الآن.

و أكد الناطق باسم "البنيان المرصوص" العميد محمد الغصرى فى تصريح اليوم،، أن قتلى العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش، وصل إلى 246 قتيلا جراء الاشتباكات مع داعش بمدينة سرت.

وقال الغصرى، أن العدد الأكبر من قتلى قواته كان من مصراتة وحدها حيث بلغ 193 قتيلا، وباقى القتلى من مختلف مدن ليبيا.

وكان المركز الإعلامى لعملية «البنيان المرصوص»، أعلن مساء الأربعاء، عن وقوع اشتباكات عنيفة بين القوات التابعة له ومقاتلى تنظيم «داعش» فى مدينة سرت، وأن قواته تمكنت فى مرحلة أولى من السيطرة على تحصينات للتنظيم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365