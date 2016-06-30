مقتل 246 من القوات التابعة للمجلس الرئاسى الليبى جراء الاشتباكات مع داعش

لقى 246 عنصرا مصرعهم من قوات "البنيان المرصوص" التابعة للمجلس الرئاسى الليبى جراء الاشتباكات مع تنظيم داعش بمدينة سرت منذ مايو الماضى حتى الآن.

و أكد الناطق باسم "البنيان المرصوص" العميد محمد الغصرى فى تصريح اليوم،، أن قتلى العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش، وصل إلى 246 قتيلا جراء الاشتباكات مع داعش بمدينة سرت.

وقال الغصرى، أن العدد الأكبر من قتلى قواته كان من مصراتة وحدها حيث بلغ 193 قتيلا، وباقى القتلى من مختلف مدن ليبيا.

وكان المركز الإعلامى لعملية «البنيان المرصوص»، أعلن مساء الأربعاء، عن وقوع اشتباكات عنيفة بين القوات التابعة له ومقاتلى تنظيم «داعش» فى مدينة سرت، وأن قواته تمكنت فى مرحلة أولى من السيطرة على تحصينات للتنظيم.

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