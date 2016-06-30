مقتل خمسة فلسطينيين فى حادثى إطلاق نار بالضفة الغربية

أعلنت الشرطة الفلسطينية أن خمسة فلسطينيين بينهم شرطيان قتلوا فى واقعتى إطلاق نار الليلة الماضية.

وقال الناطق باسم الشرطة لؤى إزريقات اليوم الخميس إن 16 شخصا آخرين أصيبوا بجروح فى الواقعتين.

الحوادث تؤكد عدم وجود سيطرة على السلاح فى الضفة الغربية.

وأوضح إزريقات أن مسلحا فلسطينيا هاجم منزل شرطى فى مدينة نابلس. وعندما وصلت الشرطة للتحقيق، تعرضت لإطلاق نار وقتل شرطيان.

وأضاف إزريقات إن ثلاثة فلسطينيين قتلوا فى تبادل لإطلاق النار بين عشيرتين الذى أثارته مشادة بشأن قاعة حفلات زفاف فى بلدة يعبد فى شمإلى الضفة الغربية، فرضت الشرطة حظر تجول على البلدة الليلة الماضية.

تناضل الشرطة الفلسطينية لاتخاذ إجراءات صارمة ضد حيازة الأسلحة بشكل غير مشروع على نطاق واسع فى الضفة الغربية.

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