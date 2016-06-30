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مواقع سعودية تنشر صورة لشاب سعودى قتل فى تفجيرات مطار أتاتورك

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مواقع سعودية تنشر صورة لشاب سعودى قتل فى تفجيرات مطار أتاتورك مواقع سعودية تنشر صورة لشاب سعودى قتل فى تفجيرات مطار أتاتورك
نشرت مواقع سعودية، أول صورة لشاب سعودى من ضحايا تفجيرات مطار أتاتورك فى إسطنبول، مشيرة إلى أن الشاب، ذهب ليشترى وجبات من أجل الإفطار، لكن يد الإرهاب الأسود كانت الأسبق.

وأفادت المواقع اليوم الخميس، بأن الشاب السعودى عبد الرحمن فيض (18 عاما) هو أحد ضحايا تفجير مطار أتاتورك في إسطنبول الذى وقع يوم الثلاثاء الماضى، حيث سافر إلى تركيا لقضاء عطلة العيد مع أسرته، لكن لم يتصور أن توافيه المنية بتلك التفجيرات.

وأشارت وسائل إعلام سعودية إلى أن الشاب وصل مع أسرته إلى مطار أتاتورك ، فيما كان والده وأفراد من أسرته بانتظاره في الخارج.

وعاد الراحل إلى صالة المطار لشراء مأكولات خفيفة للإفطار، ومع دخوله بدأ إطلاق النار والتفجيرات المدوية فهرع أفراد الأسرة إلى الداخل بحثا عنه فوجدوه ملقى على الأرض وسط بركة من الدماء، بعدما أصابته رصاصات فى رأسه، وأصيب أشقائه الثلاثة كذلك فى التفجيرات.


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