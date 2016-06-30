خطة أمنية محكمة لتأمين احتفالات الذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو بالأقصر

مراسل «ONA»:

وضعت مديرية أمن الأقصر، الخميس، خطة أمنية محكمة لتأمين احتفالات المحافظة بالذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو تحت إشراف اللواء عصام الحملى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر .

وتتضمن الخطة تشديد الإجراءات الأمنية حول جميع المنشآت الشرطية والمؤسسات الحكومية والخاصة وتكثيف التواجد الأمنى بالشوارع والميادين ونشر العناصر السرية والرسمية لمتابعة حركة الشارع أولا بأول .

كما تتضمن الخطة الدفع بمزيد من القوات حول المناطق الأثرية والسياحية وشركات الكهرباء والمياه ومحطة السكة الحديد والمطار ودور العبادة المسيحية والإسلامية والتأكيد على اليقظة التامة لرجال الأمن لمواجهة أية تهديدات فضلا عن توسيع قاعدة الإشتباه وتسيير حملات أمنية متكررة طوال 24 ساعة لتأمين مناطق التوتر العائلى والقضاء على البؤر الإجرامية وجمع الأسلحة غير المرخصة إلى جانب تشديد إجراءات التفتيش للأفراد والسيارات من خلال الكمائن الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والداخلية ومداخل ومخارج المحافظة والتدقيق فى هويات القادمين والمغادرين من مراكز ومدن المحافظة المختلفة .

وشدد مدير الأمن على مواجهة كافة دعاوى الخروج على القانون من جانب أية جهة وأن أجهزة الأمن فى حالة يقظة كاملة .

كما استعدت إدارة المفرقعات بإشراف العميد محمد عمر مدير الحماية المدنية لفحص جميع السيارات والضيوف الزائرين للمناطق الأثرية قبل دخولهم، إضافة إلى إغلاق جميع المنافذ والمداخل المؤدية لتلك المناطق والاعتماد علي مدخل واحد فقط للسيطرة علي الأوضاع الأمنى بداخلها.