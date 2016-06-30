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مصرع طفلة عقب سقوطها من أعلى حائط منزلها بسوهاج‎

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مصرع طفلة عقب سقوطها من أعلى حائط منزلها بسوهاج‎ مصرع طفلة عقب سقوطها من أعلى حائط منزلها بسوهاج‎

جثة.. أرشيفية

مراسل «ONA»:

لقيت طفلة مصرعها، الخميس، إثر سقوطها من أعلي حائط بمنزلها في ناحية أولاد جبارة، دائرة مركز العسيرات بسوهاج.

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة العسيرات يفيد ورود بلاغ من محمد السيد إبراهيم عبد العال 30 سنة عامل ويقيم بناحية أولاد جبارة – دائرة المركز بوفاة كريمته الطفلة نور 5 سنين، وتقيم بذات الناحية إثر سقوطها من أعلي حائط بمسكنه، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها، وأن سبب الوفاة صدمة عصبية شديدة، ولا توجد شبهة جنائية فـي الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1509 إداري المركز لسنة 2016 وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

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