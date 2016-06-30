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الأهلي: اللعب في برج العرب كلفنا 7 مليون جنيه

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الأهلي: اللعب في برج العرب كلفنا 7 مليون جنيه الأهلي: اللعب في برج العرب كلفنا 7 مليون جنيه

تكبدت خزينة الأهلي مبلغًا كبيرًا نظير إقامة مباريات الفريق هذا الموسم بملعب برج العرب في الإسكندرية.

وأوضح عبد العزيز عبد الشافي "اللعب في برج العرب كلفنا هذا الموسم 7 مليون جنيه، نظير السفر قبل المباريات بيوم والإقامة في الفنادق".

وأضاف "زيزو" عبر قناة الحياة "البعض يتصور أن برج العرب ملعبنا، ولكننا مضطرين لذلك، ونعاني من إرهاق السفر كل أسبوع".

واستدرك "لكن الأموال تهون، الصعب هو الإجهاد الشديد الذي يعاني منه اللاعبون بسبب توالي المباريات، وعدم الحصول على راحة".

وأشار إلى أن فريق الأهلي يعاني من تلاحم المواسم، حيث بدأ مشواره بمباراة السوبر بعد أيام من نهاية الموسم الماضي، ثم واصل مشواره في كأس الكونفدرالية.

وأتم مدير قطاع الكرة بالأهلي "هذا الموسم من أكثر الأعوام معاناة فنية وبدنية بسبب التنظيم وإدارة المسابقة، وأزمة الملاعب معروفة للجميع".

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