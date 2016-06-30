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لطيفة: ثورة 30 يونيو حافظت على مصر..والشعب أحبط المؤامرات الخارجية

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لطيفة: ثورة 30 يونيو حافظت على مصر..والشعب أحبط المؤامرات الخارجية لطيفة: ثورة 30 يونيو حافظت على مصر..والشعب أحبط المؤامرات الخارجية

 

لطيفة

قالت الفنانة التونسية لطيفة إن ثورة 30 يونيو المجيدة حافظت على والأمة العربية من المؤامرات الخارجية التي كانت تستهدف تفتيت كيان الوطن العربي، إلا أن الملايين من أبناء الشعب المصري الذين خرجوا في الشوارع أحبطوا هذه المؤامرات.

وأشارت لطيفة – خلال استضافتها بالنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مناقشة مسلسلها ” كلمة سر” بحضور الأستاذ علاء حيدر رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير – إلى أنها تشعر أنها آمنة تماما في مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح ، ولا تشعر بهذا الأمان في أي بلد أخر.

وطالبت لطيفة كافة المصريين بالافتخار بهذا الحدث الجليل المتمثل في ثورة 30 يونيو، التي تحتفل مصر بذكراها الثالثة، وأن يعلم كل أب أبنائه وأحفاده في ذكرى هذا اليوم المجيد ما فعله الملايين بالالتفاف حول الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت أنه برغم وجود مؤامرات خارجية وعمليات إرهابية ضد مصر إلا أن هذه المؤامرات تبوء دائما بالفشل، في الوقت الذي تسللت هذه المؤامرات الخارجية إلى بعض البلدان العربية الأخرى وتم قتل وتشريد الملايين، مضيفة أن مصر تحتضن الجميع دائما لأنها الملاذ والحصن الحقيقي للدفاع عن الوطن العربي.

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