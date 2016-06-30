إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج‎

مراسل «ONA»:

أصيب 7 أشخاص، اليوم الخميس، بجروح وكسور متفرقة بالجسم في مشاجرة وذلك بسبب خلافات الجيرة بناحية الشيخ مكرم بمركز سوهاج.

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز سوهاج يفيد بوقوع مشاجرة بين كل من طرف أول ” عبد الكريم.أ “45 عاما – عامل”، مصابًا بكسر بعظام الجمجمة واشتباه نزيف بالمخ والبطن، وتم حجزه بمستشفي سوهاج العام،السيد.أ “43 عاما – عامل”، مصابًا بجرح رضي بفروة الرأس واشتباه نزيف بالبطن وكسر بالزند الأيمن، أنوار. م “30 عاما – ربة منزل “، ناصر. م “32 عاما – نقاش”، مصابين بكدمات باليدين، وطرف ثان أحمد.م “28 عاما – عامل”، مصابًا بكسر بالقطنية الأولى وتم حجزه بمستشفي سوهاج العام، على.م “30 عاما – عامل”، محروسة.م “52 عاما – ربة منزل”، مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم ضبط طرفي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاهما علي الأخر بالضرب وإحداث إصابته بسبب خلافات الجيرة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 51 أحوال المركز، وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.