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أخبار سوريا..مركز المصالحة الروسى: 169 بلدة سورية تنضم للهدنة حتى الآن

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أخبار سوريا..مركز المصالحة الروسى: 169 بلدة سورية تنضم للهدنة حتى الآن أخبار سوريا..مركز المصالحة الروسى: 169 بلدة سورية تنضم للهدنة حتى الآن
أعلن مركز المصالحة الروسى فى قاعدة "حميميم" الجوية السورية بريف اللاذقية أن عدد البلدات السورية التى انضمت إلى الهدنة فى البلاد وصل إلى 169 بلدة.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس عن بيان نشره مركز المصالحة على الموقع الرسمى لوزارة الدفاع الروسية قوله أنه "تم خلال الساعات الـ24 الماضية الاتفاق مع ممثلى 3 بلدات فى محافظة حمص على وقف إطلاق النار، ليصل بذلك عدد المدن والبلدات التى التحقت بالهدنة إلى 169".

وأكد البيان أن مفاوضات الانضمام إلى وقف إطلاق النار مستمرة مع قادة فصائل المعارضة المسلحة فى أرياف حلب وحماة والقنيطرة، مشيرا إلى أن عدد المجموعات المسلحة التى أعلنت التزامها بمبادئ الهدنة لا يزال على حاله، حيث لم يزد حتى الآن عن 61.

وأوضح أنه جرى رصد أربعة خروقات فى محافظة ريف دمشق خلال الساعات الـ24 الماضية، ورغم ذلك، لا يزال وقف إطلاق النار ساريا فى معظم المحافظات السورية، لافتا إلى أن مسلحى ما يسمى بـ"جيش الإسلام" قصفوا بالهاون مواقع للقوات الحكومية السورية فى مناطق بريف دمشق، منها حتيتة الجرش وحرستا وحوش الحياة وغيرها.

وأضاف المركز الروسى أن عناصر تنظيم "جبهة النصرة" قصفوا 3 مناطق، وهى أحياء الشيخ مقصود والزهراء والميدان فى محافظة حلب، كما استهدفوا مطار النيرب العسكرى، وعددا من البلدات فى محافظات دمشق وإدلب واللاذقية.
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