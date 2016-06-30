حامد بن زايد يشهد تخريج الدفعة الأولى من طلاب برايتون كوليدج أبوظبي

شهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب مدرسة برايتون كوليدج أبوظبي التي تديرها «بلووم للتعليم» إحدى الشركات التابعة لبلووم القابضة.

وسلم سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان الطلبة الخريجين وعددهم 40 طالبا شهادات التخرج حيث هنأهم سموه بهذه المناسبة، متمنيا لهم مواصلة طريق التحصيل العلمي والمعرفي وتطوير المهارات الشخصية بما يمكنهم من الإبداع والتميز في حياتهم العملية والعلمية.

حضر الحفل الذي أقيم مساء أول أمس على مسرح المدرسة أولياء أمور الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وعائلاتهم.

وقال ألون يوراث مدير مدرسة برايتون كوليدج إن التخرج مناسبة مهمة للطلبة حيث إنهم مقبلون على فصل جديد من حياتهم، كما إنها مناسبة هامة لتقييم إنجازاتهم السابقة ومن ثم التطلع نحو المستقبل وتحديد أهدافهم في المرحلة المقبلة.

من جانبه أعرب هينينغ فريز الرئيس التنفيذي لبلووم للتعليم عن فخره بالإنجازات التي حققتها الدفعة الأولى من خريجي برايتون كوليدج أبوظبي.

وأكد ثقته في أن المهارات والمعارف والقيم التي تراكمت لدى الطلاب خلال سنوات دراستهم في برايتون كوليدج أبوظبي ستساعدهم بشكل كبير في حياتهم المهنية المستقبلية وسنشاهدهم أعضاء منتجين في مجتمعنا.. متمنيا لهم المزيد من النجاح وتحقيق الإنجازات في حياتهم.

يذكر أن مدرسة «برايتون كوليدج» أبوظبي تأسست عام 2011 نتيجة شراكة بين بلووم للتعليم ومدرسة «برايتون كوليدج» البريطانية الشهيرة بهدف تأسيس مدارس متميزة وفق المعايير العالمية ذاتها التي تتبعها المدرسة البريطانية الأم في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط عموما.

وتعد «بلووم للتعليم» إحدى الشركات التابعة لبلووم القابضة والمتخصصة في تأسيس وتشغيل مدارس عالمية المستوى في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.