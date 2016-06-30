معركة جديدة بين الأوقاف والسلفيين والإخوان على ساحات عيد الفطر بالإسكندرية

فى الوقت الذى تشهد فيه مديرية الأوقاف بالإسكندرية إجراءات مكثفة لإعداد ساحات عيد الفطر المبارك للصلاة، أكدت مصادر من الدعوة السلفية بالإسكندرية، أن معظم قيادات الدعوة يغادرون لأداء فريضة العمرة، ولن يتولوا صلاة عيد الفطر بالإسكندرية .

وخصصت أوقاف الاسكندرية إمامين لكل ساحة صلاة، حيث يبلغ عدد الساحات المخصصة بالإسكندرية 281 ساحة فى مختلف أنحاء المحافظة، وتكثف المديرية اجتماعاتها خلال الفترة الحالية لتطبيق الخطة الموضوعة وتوجيه تعليمات للأئمة ومديرى المديريات منعاً لحدوث مخالفات فى ساحات صلاة العيد.

كما تحاول الدعوة السلفية الخروج من الأزمة بالتفاوض، خاصةً بعد المشادات وحالة الشد والجذب التى حدثت خلال شهر رمضان من أجل تولى قيادات الدعوة السلفية مهمة صلاة التراويح والاعتكاف.

فساحات عيد الفطر التى كانت تخصصها الدعوة السلفية سنوياً لصلاة العيد بمنطقة سيدى بشر الترام وشارع 45 وابو سليمان والسيوف سوف تقام فيها الصلاة هذا العام، ولكن يتولى إمامة المصلين وخطبة العيد إمام من الأوقاف وليس من الدعوة السلفية، منعاً لحدوث أزمات مع الأوقاف وزيادة الخلاف بين الطرفين .

وكانت الدعوة السلفية بالإسكندرية لها ساحات ثابتة تقيم فيها صلاة العيد من كل عام ترفع فيها لافتات بأسماء الدعوة السلفية ويخطب فيها دعاه وأئمة الدعوة ويقبل عليها المئات من مؤيدى الفكر السلفى بالإسكندرية وتخصص ساحات كبيرة للنساء وتقدم هدايا وجوائز للأطفال لتشجيعهم على الصلاة .

وكانت السنة المحمدية والجمعيات الخيرية تشرف على ساحات لصلاة العيد كل عام بمنطقة باكوس ومحمد نجيب ومحرم بيك، والعجمى والدخيلة والتى يقبل عليها مريديها، ولكن وزارة ألغت ذلك.

ويذكر ان عدداً من جماعة الإخوان المسلمين أقاموا ساحات بأسمائهم فى عيد الفطر الماضى بمنطقة أبو سليمان وشارع الشركة العربية بالإضافة إلى بعض مناطق بالورديان وأبيس والمناطق المتطرفة لمحاولة زعزعة الوضع الأمنى بالمحافظة، كما قاموا بتنظيم مظاهرات عقب انتهاء صلاة العيد .

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