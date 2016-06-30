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محافظ كفر الشيخ يقرر صرف 200 جنيه مكافآت مالية لكورال مدرسة أحمد عرابى

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محافظ كفر الشيخ يقرر صرف 200 جنيه مكافآت مالية لكورال مدرسة أحمد عرابى محافظ كفر الشيخ يقرر صرف 200 جنيه مكافآت مالية لكورال مدرسة أحمد عرابى
أعجب اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، بأداء كورال مدرسة أحمد عرابى التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، المكون من 15 تلميذ وتلميذه، لأدائهم المتميز فى الأغانى الوطنية، أثناء الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو.

وطلب من أعضاء الكورال إعادة الأغانى، ورددت الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم الأغانى، وسط تصفيق حاد من الحضور، وقرر محافظ كفر الشيخ صرف 200 جنيه لكل عضو من أعضاء الكورال.

كانت إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية نظمت حفلا للاحتفال بالذكرى الثالثة لـ 30 يونيو بقاعة التطوير التكنولوجى تحت رئاسة مصطفى مرعى مدير عام إدارة غرب كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم، وقدم فريق الكورال عدد من الأغانى الوطنية منها" أغنية قناة السويس الجديدة ، أغنيه سبحه رمضان ،أغنية عاش الجيل الصاعد.


>- بالفيديو والصور.. تعليم كفر الشيخ يحتفل بثورة 30 يونيو والمحافظ يكرم 189 من حفظة القرآن

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