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تعرف على موعد الإفطار وساعات الصوم فى اليوم الـ25 من رمضان

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تعرف على موعد الإفطار وساعات الصوم فى اليوم الـ25 من رمضان تعرف على موعد الإفطار وساعات الصوم فى اليوم الـ25 من رمضان
ينشر "اليوم السابع" موعد الإفطار والإمساك، الخميس، اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك، فى محافظة القاهرة، وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت.

ويصل عدد ساعات الصوم فى اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك، 15 ساعة و49 دقيقة، ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 7:00 مساءً، كما حددت الإمساكية وقت السحور، والذى يبدأ الساعة 1:11 صباحًا، أما الإمساك فى 2:51، وصلاة الفجر وبدء الصيام فيكون فى الساعة 3:11 صباحا.


>- ننشر إمساكية شهر رمضان.. والمتوسط اليومى للصوم 15 ساعة و50 دقيقة
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