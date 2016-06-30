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51% من القراء يتوقعون نجاح البرلمان فى تعديل قانون الإيجارات القديمة

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51% من القراء يتوقعون نجاح البرلمان فى تعديل قانون الإيجارات القديمة 51% من القراء يتوقعون نجاح البرلمان فى تعديل قانون الإيجارات القديمة
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان" هل تتوقع نجاح لجنة الإسكان بالبرلمان فى تعديل قانون الإيجارات القديمة؟"، توقع غالبية القراء نجاح لجنة الإسكان بالبرلمان فى تعديل قانون الإيجارات القديمة.

وتوقع 51% من القراء نجاج لجنة الإسكان بالبرلمان فى تعديل قانون الإيجارات القديمة، بينما استبعد 47 % من القراء نجاح لجنة الإسكان بالبرلمان فى تعديل قانون الإيجارات القديمة، فى الوقت الذى أعرب فيه 2 % من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

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