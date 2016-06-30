سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 30/6/2016 مقابل الجنيه المصري واستقرار البيع والشراء

اسعار الذهب اليوم في مصر، يواصل سعر المعدن الأصفر اليوم في جمهورية مصر العربية في محلات الصاغة حالة من عدم الإستقرار، حيث بدأت اسعار الذهب بالإستقرار، حيث يرتبط سعر الذهب اليوم بأسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء وذلك بالتأثير الواضح، حيث تربطهم علاقة متكاملة.

هذا وينشط سوق الذهب وخصوصاًَ سعر عيار 21 مع انتهاء شهر رمضان وذلك بعد الإقبال على الأفراح والمناسبات في الجمهورية، حيث نقدم لكم عبر موقع مصر فايف متابعة حصرية لجميع اسعار الذهب اليوم في مصر وذلك بمراقبة تغيرات الأسواق المصرية وتزويدكم مباشرة بأخر الأسعار بمحلات الصاغة بالجنيه المصري وبالدولار الأمريكي.

هذا ونقدم لكم الان تفصيل مجمل عن سعر الذهب عيار 10، 14، 18، 21، 22، 24 كذلك سعر وقية الذهب وسعر جنيه الذهب وسعر كيلو الذهب بالجنيه المصري، يذكر ان البنك الفيدرالي الأمريكي أصدر قرار سابقاً برفع الفائدة الأمر الذي قد يؤثر سلباً على قيمة الشراء والبيع للذهب في مصر.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 30/6/2016

بدأت أسعار الذهب اليوم في مصر حالة من الاستقرار النسبي، حيث بلغت قيمة بيع وشراء المعدن الأصفر حسب الجدول المرفق .

شبكةعيونالإخبارية

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