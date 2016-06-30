سعر الدولار اليوم الخميس في مصر مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء و الدولار يتخطى 11 جنيه

سعر الدولار اليوم، نقدم لكم توضيح بياني بآخر اسعار الدولار في مصر اليوم، حيث يستمر الإرتفاع في أسعار الورقة الخضراء في مختلف الأسواق المصرية اليوم، وذلك عقب الإرتفاع الذي صعد خلاله الذهب يوم أمس بشكل كبير جداً، حيث جاء صعود الدولار اليوم نتيجة حالة من الإقبال التي يشهدها الدوﻻر الأمريكي في الأونة الأخيرة . سعر الدولار اليوم الخميس 30/6/2016

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء عند سعر صرف 11.05 للشراء مقابل 11.10 للبيع، بينما استقر في البنوك والمصارف الرسمية عند سعر صرف 8.85 للشراء في مقابل 8.88 للبيع.

شبكةعيونالإخبارية

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