أخبار عاجلة

الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات -
2.7 مليار جنيه صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام خلال 6 أشهر -
مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يدين تفجيري طنطا والإسكندرية -
15 مليار دولار إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المقبل -
وزير الإسكان: بيع 1118 كراسة شروط بمدينة ناصر و600 بـ«غرب قنا» -
الصحة تنفي وجود فيروس غامض في شبرا -
محافظ جنوب سيناء: الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة -
بالصور.. الإسكندرية تودع أول شهيدة في تاريخ الداخلية -
صلاح فوزي لـ«التحرير»: حالة الطوارئ دخلت حيز التنفيذ فور إعلانها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال

سعر الدولار اليوم الخميس في مصر مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء و الدولار يتخطى 11 جنيه

Google+ Print
سعر الدولار اليوم الخميس في مصر مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء و الدولار يتخطى 11 جنيه سعر الدولار اليوم الخميس في مصر مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء و الدولار يتخطى 11 جنيه

اليوم، نقدم لكم توضيح بياني بآخر الدولار في اليوم، حيث يستمر الإرتفاع في الورقة الخضراء في مختلف الأسواق المصرية اليوم، وذلك عقب الإرتفاع الذي صعد خلاله الذهب يوم أمس بشكل كبير جداً، حيث جاء صعود الدولار اليوم نتيجة حالة من الإقبال التي يشهدها الدوﻻر الأمريكي في الأونة الأخيرة . سعر الدولار اليوم الخميس 30/6/2016

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء عند سعر صرف 11.05 للشراء مقابل 11.10 للبيع، بينما استقر في البنوك والمصارف الرسمية عند سعر صرف 8.85 للشراء في مقابل 8.88 للبيع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
مفاجأة.. تقرير رسمى يكشف حقائق صادمة عن زيادة الأسعار

مفاجأة.. تقرير رسمى يكشف حقائق صادمة عن زيادة الأسعار

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس