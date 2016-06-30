دراسة أمريكية: الرياضيون الذكور أكثر عرضة للإصابة بتوقف القلب المفاجئ

يستغرب ويحزن الكثيرون عندما يسمعون عن شاب رياضى مات فجأة، والآن وجدت دراسة جديدة أن الرجال الذكور أكثر عرضة للإصابة بتوقف القلب المفاجئ، لكن هذه الحالات فى كثير من الأحيان يعانون من مشاكل كامنة فى القلب.

نشر الموقع الأمريكى "Health Day News"، الدارسة حيث وجد الباحثون فيها أن حوالى ثلث وفيات توقف القلب المفاجئ ناجمة عن تضخم عضلة القلب، وهو سماكة جدار القلب بشكل غير طبيعي، ما يعيق أداء القلب، وغالبًا ما تكون له أى أعراض.

ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية، أوضح الباحثون أن مرض تضخم عضلة القلب غالبًا ما يكون وراثيًا، وكشفوا خلال الدراسة التى نشرت مؤخرًا فى المجلة الأمريكية للطب، عن أن 40% من الوفيات المفاجئة فى الذكور تكون بسبب اعتلال عضلة القلب، لافتين إلى 1% فقط من هذه الحالات فى الإناث.

وأثبتت الدراسة أن اعتلال عضلة القلب هو السبب الرئيسى للموت القلب المفاجئ لدى الرياضيين الذكور خاصة الأمريكيين الأفارقة والأقليات الذكور، ولكن هو سبب نادر للوفاة فى اللاعبات الإناث.

وأضاف كبير الباحثين الدكتور "بارى مارون" من جامعة تافتس فى ولاية بوسطن الأمريكية، أن أقل من 5% من الرياضيين الذين لقوا حتفهم لديهم قلوب طبيعية هيكليًا.

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