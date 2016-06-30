تجديد حبس 4 متهمين فى بالانضمام لولاية سيناء 15 يوما على ذمة التحقيق

جددت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المحامى العام الأول المستشار تامر الفرجانى، حبس 4 متهمين جدد تابعين لتنظيم ولاية سيناء 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى القضية رقم 502 لسنة 2015، لاتهامهم بالانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها.

وواجهت النيابة المتهمين خلال التحقيقات بمحضر التحريات، الذى ذكر أن المتهمين اعتنقوا أفكارا تكفر الحاكم وتوجب محاربته، وتقوم على تكفير الحاكم ومؤسسات الدولة، وتدعو هذه الأفكار لقتال ضباط الجيش والشرطة باعتبارهم فئات باغية تساعد الحاكم على تنفيذ القوانين الوضعية.

>ونسبت لهم التحريات أنهم تواصلوا مع محمد موسى محيسن قائد تنظيم أنصار بيت المقدس فى وسط سيناء، وأنه أمرهم بتنفيذ أكثر من عملية تستهدف قوات الجيش والشرطة.

واعترف المتهمون خلال التحقيقات باعتناقهم الافكار الجهادية، من خلال كتب مشايخ الفكر السلفى الجهادى، من بينهم أبو مصعب السورى، والذى يدعوا لهدم البنية التحتية للدول التى ترتبط بعلاقات ومعاهدات مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، كما يدعوا لاستهداف السفارات الأمريكية والإسرائيلية حول العالم.

جدل قانونى حول اعتبار تنظيمات "داعش" و"جبهة النصرة" و"ولاية سيناء" كيانات إرهابية.. مستشار سابق: مبدأ عالمية الجريمة يعتبرهم كيانات إرهابية دولية.. وقانونى: لا يمكن إلا بصدور حكم من محكمة الجنايات

>