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مصرع سيدة وإصابة 4 فى حادث تصادم بكفر الشيخ

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مصرع سيدة وإصابة 4 فى حادث تصادم بكفر الشيخ مصرع سيدة وإصابة 4 فى حادث تصادم بكفر الشيخ
لقيت سيدة مصرعها، وأصيب 4 آخرين بإصابات متفرقة فى حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل وميكروباص على طريق "بيلا ـ كفرالعجمى" أمام قرية الشيخ سليم التابعة لمركز نبروه بالدقهلية، تم نقلهم إلى مستشفى بيلا المركزى وإيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفرالشيخ، إخطارا من العميد ماجد فتحى مأمور يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين نصف نقل تحمل رقم "د، هـ، ع، " "2356" وميكروباص تحمل رقم "د، ع، ا" "8542" على طريق بيلا ـ كفرالعجمى.

وانتقلت على الفور سيارات الاسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع سيدة مجهولة الهوية، وإصابة 4 أشخاص تتراوح إصابتهم مابين اشتباه ما بعد الارتجاج، وجروح قطعية، وكدمات وسحجات فى أماكن متفرقة الجسد، وتم نقلهم إلى مستشفى بيلا المركزى، والتى قررت تحويل المصابين إلى مستشفى المنصورة لخطورة حالتهم الصحية، وإيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، تحرر المحضر اللازم، وجار إبلاغ النيابة العامة.

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