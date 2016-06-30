مصدر أمنى: مصرع مسجل خطر قتل إثنان وأصاب 4 سيدات بطلقات نارية بحى المناخ بورسعيد

أكد مصدر أمنى أن قسم شرطة المناخ تلقى بلاغا من إدارة النجدة بمديرية أمن بورسعيد يفيد نشوب مشاجرة بشارع الصباح بحى المناخ .

على الفور إنتقل اللواء ابراهيم الديب مدير إدارة البحث الجنائي و مفتش الأمن العام مكان الحادث حيث شاهدوا المدعو "ح ح م" 63 سنه و شهرته "حسن ثقافة " صاحب محل دواجن بسوق ناصر ومسجل شقى خطر مخدرات ممسكا بسلاح آلى ويقوم بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء مع وجود بعص المصابين وعندما شاهد الأجهزة الأمنية قام مسرعا وأطلق وابل من الأعيرة النارية تجاههم فبادلته القوات بإطلاق أعيرة نارية تجاهه حتى سقط مغشيا على الأرض ولفظ نفاسه فى الحال .

وبفحص مكان الحادث تبين وجود جثـة كل من "أ ز ع" وشهرته "أشرف المحلاوى " 35سنه صاحب فرش بلاستيك بسوق ناصر ومسجل شقى خطر سرقات عامة و"خ م م" 70 سنه مصاباً بطلق نارى بالساق اليسرى أسفل الإليا .

كما أسفر الحادث عن إصابة ندى السيد حسن محمد 13سنه بطلقين ناريين نافذ بالفخذ الأيسر و طلقة نارية نافذة بالساعد الأيمن وأميرة أحمد عبد القوى 37 سنه مصابه بطلق نارى بالفخذ الأيسر من الخلف و نعمت محمد على العيسوى 45 سنة ربه منزل مصابه بجرح تهتكى أسفل الفك وفقدان جزء من جلد الرقبة إثر طلق نارى وصابرين حسن حسن مصطفى الدسوقى 25 سنه مصابه بطلقتين بالصدر والحوض.

وقال المصدر الأمنى أن التحريات أكدت أن سبب نشوب الحادث نتيجة مشاجرة منذ ثلاثة أيام بين "ح ح م" و شهرته "حسن ثقافة" وشخصين بسوق ناصر .

على إثرها قام "حسن ثقافة" بالتوجه إلى نجلة أحمد من ذوى المعلومات الجنائية وحدثت بينهما معاتبه على أثرها تعدى كلا منها على الأخر بالضرب بكوب زجاجى نتج عنها إصابه الأب بجروح بالرأس .

ومن جانبه شعر الأب بالمهانة من تعدى نجلة عليه بالضرب مما أثارت حفيظته وبعد فترة بسيطه فوجئوا به يقود تروسيكل حاملاً بندقية آلية ويقوم بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء حتى لايستطيع أحد الإمساك به فأصاب المصاب الأول والثالث ثم توجه ناحيه شوايه السمك الخاصه بنجلة أحمد لقتلة وطليقته إلا أنه أصاب كريمته صابرين .

وبمشاهدته للقوات التى انتقلت إلى مكان الحادث بادربإطلاق أعيرة نارية إتجاههم فبادلته القوات إطلاق الرصاص وإصابته حتى لقى مصرعه وبحوزته بندقية آليه عيار 7,62 × 39.

وتحرر المحضر اللازم وإتخاذ الإجراءات وإخطار النيابة العامة التى أمرت بإنتداب الطب الشرعى لتشريح الجثث الثلاث للتصريح بالدفن .

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