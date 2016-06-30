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ضبط 6 طن هياكل فراخ ولحوم فاسده بمصنع بالقليوبية

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ضبط 6 طن هياكل فراخ ولحوم فاسده بمصنع بالقليوبية ضبط 6 طن هياكل فراخ ولحوم فاسده بمصنع بالقليوبية
تمكنت مباحث بمديرية أمن القليوبية، من ضبط مصنع وثلاجة لفرم هياكل ومخلفات المجازر، وبداخله كمية كبيرة من مفروم الهياكل والقلوب والكبدة، مهنية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الأدمى.

تلقي اللواء سعيد شلبي مدير أمن القليوبية، اخطارا من العميد محمد الهادى رئيس مباحث التموين، بالواقعة ، و دلت تحريات المباحث على ان وردت معلومات رجال مباحث التموين بقيام " محمد،م،ع" وشهرته " محمد الزفر " صاحب مصنع وثلاجه لفرم هياكل ومخلفات المجازر، والمصنع كائن بناحية الجبل الأصفر – دائرة مركز الخانكه، والثلاجه كائنه مدينة الامل – دائرة مركز الخانكه، بحيازته سلع غذائيه منتهية الصلاحيه وغير صالحه للاستهلاك الادمى.

وعقب تقنين الإجراءات، قامت حملة تموينية بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى، واسفرت الحملة عن ضبط 3.310 طن مفروم هياكل، و 65 كرتونة قلوب مجمده زنة الكارتونه 25 كجم بإجمالى وزن 1.625 طن، و 5كرتونة كبده بقرى زنة الكرتونة 18 كيلو باجمالى 900 كجم، بإجمالى وزن 5.835 طن وجميعهم منتهى الصلاحيه وغير صالح للاستهلاك الادمى والحيوانى.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 12906 جنح مركز الخانكه لسنة 2016م وجارى العرض على النيابه.

- تموين القليوبية تضبط 3 آلاف كيس حلوى أطفال و340 كيلو فراخ فاسدة

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مصر 365

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