بالفيديو والصور.. تعليم كفر الشيخ يحتفل بثورة 30 يونيو

شهد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ ،والعميد محمد السيد المستشار العسكري للمحافظة ،والدكتورة مني مصطفي يحي وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، واللواء هاني النواصرة عضو مجلس النواب ، وصلاح عثمان وكيل مديرية التعليم بكفر الشيخ ، ووفاء عبدالله المدير العام التنفيذي بالمديرية ،وأحمد فوه مدير عام التعليم العام ،ومديري العموم بمديرية التربية والتعليم ، مساء أمس الأربعاء ، احتفالا كبيرا بقاعة الفيديو كونفرانس بمركز التطوير التكنولوجي ، بمناسبة ذكرى 30 يونية، وتكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء ادارة غرب كفر الشيخ التعليمية .

قدم خلاله طلاب مدرسة أحمد عرابي الابتدائية عدداً من الأغانى الوطنية كما قدم الشيخ محمد العسيلي ابتهالات وتم عرض فيلم تسجيلي من اعداد المكتب الاعلامي لادارة غرب كفر الشيخ التعليمية بعنوان مصر في عامين ابتهاجا بهذه المناسبة.

وأكد المحافظ، إن ذكرى ثورة 30 يونيو غالية على نفوس جميع المواطنين، استطاع فيها المصريون إبهار العالم بثورة سلمية خرج فيها الملايين ينشدون الحرية، وانحاز لهم الجيش، لبدء تأسيس مصر الحديثة.

وقالت الدكتورة مني يحي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ،إن المصريين ابهرو العالم أجمع من خلال ثورتين متتاليتين، لاختيار رئيسهم ،مما يؤكد على وعي الشعب المصري وقدرتة على العبور إلى مستقبل أفضل في ظل قيادة واعية مخلصة وقدمت خلال كلمتها التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى استعادت الكرامة المصرية 30 يونيو.

وأضاف مصطفي مرعي مدير عام ادارة غرب كفر الشيخ ، إن الاحتفال شمل عدداً من الفاعليات حيث بدء اليوم بمسيرة مكونه من 50 سيارة تحمل الافتات والأعلام من سيارات العاملين بالادارة ومدارسها ،تقدمتها سيارة تحمل مكبر صوت تبث أغاني وطنية ،وقدمت تلميذه باقة ورد للواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد عاطف شلبى مدير الأمن ،وانطلقت بعد ذلك إلى قبر الجندي المجهولـ ثم طافت شوارع المدينة وفي المساء أقيم هذ الحفل وتم تكريم 189 طالب وطالبة من أبناء مدارس غرب كفر الشيخ من حفظة القرآن الكريم .

وقال عبد الله الخولي وكيل إدارة غرب ،إن محافظ كفر الشيخ أمر بصرف مبلغ مالي لجميع الطلاب المشاركين بالحفل ولفريق العلاقات العامة بادارة غرب كفر الشيخ والمنسق الاعلامي للإدارة على جهودهم المتميزة كما وصفها اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ .

يذكر أنه تم تقديم رحلة عمرة للطالبة الفائزه بالمركز الاول من الحاج توفيق الشيتاني وجوائز مادية لباقي الطلاب.



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محافظ كفر الشيخ والمستشار العسكري ووكيل زارة التعليم أثناء الإحتفال



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جانب من الإحتفال بثورة 30 يونيو



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فريق كورال مدرسة أحمد عرابي الإبتدائية



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عدد من حفظة القرآن الكريم



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تكريم احدى حافظات القرآن الكريم



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الفريق المنظم للإحتفال مع وكيل الوزارة ومدير إدارة غرب

بالفيديو.. محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن يشاركان التربية والتعليم احتفلات ثورة 30 يونيو

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