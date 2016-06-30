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بالفيديو والصور.. تعليم كفر الشيخ يحتفل بثورة 30 يونيو

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بالفيديو والصور.. تعليم كفر الشيخ يحتفل بثورة 30 يونيو بالفيديو والصور.. تعليم كفر الشيخ يحتفل بثورة 30 يونيو
شهد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ ،والعميد محمد السيد المستشار العسكري للمحافظة ،والدكتورة مني مصطفي يحي وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، واللواء هاني النواصرة عضو مجلس النواب ، وصلاح عثمان وكيل مديرية التعليم بكفر الشيخ ، ووفاء عبدالله المدير العام التنفيذي بالمديرية ،وأحمد فوه مدير عام التعليم العام ،ومديري العموم بمديرية التربية والتعليم ، مساء أمس الأربعاء ، احتفالا كبيرا بقاعة الفيديو كونفرانس بمركز التطوير التكنولوجي ، بمناسبة ذكرى 30 يونية، وتكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء ادارة غرب كفر الشيخ التعليمية .

قدم خلاله طلاب مدرسة أحمد عرابي الابتدائية عدداً من الأغانى الوطنية كما قدم الشيخ محمد العسيلي ابتهالات وتم عرض فيلم تسجيلي من اعداد المكتب الاعلامي لادارة غرب كفر الشيخ التعليمية بعنوان في عامين ابتهاجا بهذه المناسبة.

وأكد المحافظ، إن ذكرى ثورة 30 يونيو غالية على نفوس جميع المواطنين، استطاع فيها المصريون إبهار العالم بثورة سلمية خرج فيها الملايين ينشدون الحرية، وانحاز لهم الجيش، لبدء تأسيس مصر الحديثة.

وقالت الدكتورة مني يحي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ،إن المصريين ابهرو العالم أجمع من خلال ثورتين متتاليتين، لاختيار رئيسهم ،مما يؤكد على وعي الشعب المصري وقدرتة على العبور إلى مستقبل أفضل في ظل قيادة واعية مخلصة وقدمت خلال كلمتها التهنئة للرئيس بمناسبة ذكرى استعادت الكرامة المصرية 30 يونيو.

وأضاف مصطفي مرعي مدير عام ادارة غرب كفر الشيخ ، إن الاحتفال شمل عدداً من الفاعليات حيث بدء اليوم بمسيرة مكونه من 50 سيارة تحمل الافتات والأعلام من سيارات العاملين بالادارة ومدارسها ،تقدمتها سيارة تحمل مكبر صوت تبث أغاني وطنية ،وقدمت تلميذه باقة ورد للواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد عاطف شلبى مدير الأمن ،وانطلقت بعد ذلك إلى قبر الجندي المجهولـ ثم طافت شوارع المدينة وفي المساء أقيم هذ الحفل وتم تكريم 189 طالب وطالبة من أبناء مدارس غرب كفر الشيخ من حفظة القرآن الكريم .

وقال عبد الله الخولي وكيل إدارة غرب ،إن محافظ كفر الشيخ أمر بصرف مبلغ مالي لجميع الطلاب المشاركين بالحفل ولفريق العلاقات العامة بادارة غرب كفر الشيخ والمنسق الاعلامي للإدارة على جهودهم المتميزة كما وصفها اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ .

يذكر أنه تم تقديم رحلة عمرة للطالبة الفائزه بالمركز الاول من الحاج توفيق الشيتاني وجوائز مادية لباقي الطلاب.

الإحتفال بثورة 30 يونيو (1)
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محافظ كفر الشيخ والمستشار العسكري ووكيل زارة التعليم أثناء الإحتفال

الإحتفال بثورة 30 يونيو (2)
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جانب من الإحتفال بثورة 30 يونيو

الإحتفال بثورة 30 يونيو (3)
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فريق كورال مدرسة أحمد عرابي الإبتدائية

الإحتفال بثورة 30 يونيو (4)
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عدد من حفظة القرآن الكريم

الإحتفال بثورة 30 يونيو (5)
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تكريم احدى حافظات القرآن الكريم

الإحتفال بثورة 30 يونيو (6)
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الفريق المنظم للإحتفال مع وكيل الوزارة ومدير إدارة غرب

بالفيديو.. محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن يشاركان التربية والتعليم احتفلات ثورة 30 يونيو
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مصر 365

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