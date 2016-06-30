استنفار أمنى بجميع أنحاء الجمهورية فى ذكرى ثورة 30 يونيو

شهدت البلاد، اليوم، الخميس، حالة من الاستنفار الأمنى على مستوى الجمهورية، فى ذكرى ثورة 30 يونيو، حيث تم رفع حالة الطوارئ، ورفع درجة الاستعداد القصوى، وإلغاء إجازات بعض الضباط للمشاركة فى عمليات التأمين.

ودفعت أجهزة الأمن بمجموعات قتالية، وأفراد مسلحين لتأمين المنشآت الحيوية خاصة فى العاصمة، فضلاً عن تأمين الأماكن الهامة مثل الإذاعة والتليفزيون ومدينة الإنتاج الإعلامى والبنوك والوزارات وأماكن آخرى.

وتستعين أجهزة الأمن فى خطتها التأمينية بضباط العمليات الخاصة ومجموعات التدخل السريع، فضلاً عن الاستعانة بضباط المفرقعات والكلاب البوليسية من أجل التعامل مع الأجسام الغريبة التى يتم زرعها بواسطة الجماعة الإرهابية حول المناطق الهامة وفى الميادين وبوسائل المواصلات ومرافق الدولة.

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