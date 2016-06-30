أفضل 5 أطعمة تساعد على مكافحة الربو

أكد الموقع الهندى "بولد سكاى" فى تقرير نشره أن صعوبة التنفس مع ضيق واحتقان الصدر من الأعراض الرئيسية التى تدل على الإصابة بالربو، كما أنه يؤثر على جميع الفئات العمرية ويكون الأطفال أكثر عرضة للإصابة، مضيفًا أن الربو مشكلة صحية تصيب الجهاز التنفسى العلوى والشعب الهوائية التى تنقل الهواء إلى الرئتين، وهذا يسبب التهاب فى أنحاء الجدران الداخلية للشعب الهوائية، ما يجعل من الصعب على مرضى الربو التنفس.

كما يقدم التقرير أفضل الأطعمة التى يمكن أن تساعد فى مكافحة الربو، وتتضمن الآتى:

>1- الكركم: من المعروف أن الكركم يحتوى على خصائص مضادة للالتهابات والجراثيم، كما أنه يساعد على ضخ المخاط فى الرئتين ويمنع انسداد الشعب الهوائية، ويمكنك أن تأخذ ملعقة صغيرة من الكركم مع الحليب الدافئ حوالى مرتين فى اليوم.

>2- العسل: أخذ ملعقة صغيرة من العسل ومزجها مع نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة، ويكون ذلك قبل النوم، فهذا يساعد على منع الربو.

>3- الزنجبيل: تناوله جنبًا إلى جنب مع العسل، يعد مصدرًا ممتازًا لمكافحة الربو.

>4- الثوم: هو مصدر مضاد للجراثيم ويحتوى على خصائص مضادة للجراثيم، وهو يساعد فى تقليل التهاب الرئتين ومنع الربو.

>5- الأطعمة الغنية بفيتامين د: الأشخاص المصابون بالربو لديهم مستويات أقل من فيتامين د وتناول الأطعمة الغنية بفيتامين د مثل السلمون واللبن، بالإضافة بأخذ حمام شمس، فيمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالربو.

- أطعمة ومشروبات لا تتناولها مع أدوية القلب والضغط والربو

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