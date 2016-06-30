رئيس "القومى للبحوث": نشرنا 372 بحث علمى خلال الربع الأول من 2016

قال الدكتور أشرف شعلان، رئيس المركز القومى للبحوث، التابع لوزارة البحث العلمى، أن المركز تمكن من نشر 372 بحث علمى شارك فيها 1788 أستاذاً، منهم 863 بنسبة 48 % من داخل المركز خلال الربع الأول من العام الجارى.

وأضاف "شعلان"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النشر العلمى جيد جداً فى الفترة الحالية مقارنة بالسنوات السابقة.

وأشار شعلان إلى أن عدد المقالات المنشورة علمياً فى 2015 بلغ 3433، منها 3231 فى المجلات الدولية العلمية المتخصصة، و202 مقال فى المجلات العلمية المحلية المتخصصة.

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