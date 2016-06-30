أخبار عاجلة

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات -
2.7 مليار جنيه صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام خلال 6 أشهر -
مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يدين تفجيري طنطا والإسكندرية -
15 مليار دولار إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المقبل -
وزير الإسكان: بيع 1118 كراسة شروط بمدينة ناصر و600 بـ«غرب قنا» -
الصحة تنفي وجود فيروس غامض في شبرا -
محافظ جنوب سيناء: الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة -
بالصور.. الإسكندرية تودع أول شهيدة في تاريخ الداخلية -
صلاح فوزي لـ«التحرير»: حالة الطوارئ دخلت حيز التنفيذ فور إعلانها -
«الفلاحين الزراعيين»: استهداف دور العبادة جريمة لا تغتفر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس "القومى للبحوث": نشرنا 372 بحث علمى خلال الربع الأول من 2016

Google+ Print
رئيس "القومى للبحوث": نشرنا 372 بحث علمى خلال الربع الأول من 2016 رئيس "القومى للبحوث": نشرنا 372 بحث علمى خلال الربع الأول من 2016
قال الدكتور أشرف شعلان، رئيس المركز القومى للبحوث، التابع لوزارة البحث العلمى، أن المركز تمكن من نشر 372 بحث علمى شارك فيها 1788 أستاذاً، منهم 863 بنسبة 48 % من داخل المركز خلال الربع الأول من العام الجارى.

وأضاف "شعلان"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النشر العلمى جيد جداً فى الفترة الحالية مقارنة بالسنوات السابقة.

وأشار شعلان إلى أن عدد المقالات المنشورة علمياً فى 2015 بلغ 3433، منها 3231 فى المجلات الدولية العلمية المتخصصة، و202 مقال فى المجلات العلمية المحلية المتخصصة.
>

- المركز القومى للبحوث يكرم أساتذته المتفوقين فى يوم الوفاء.. أشرف شعلان: علماء المركز تمكنوا من إنتاج أمصال انفلونزا الطيور وسائل منوى مجمد.. وننفذ 42 مشروعا بحثيا أبرزها علاج السرطان بالذهب
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365