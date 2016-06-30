لجنة القوى العاملة تنتهى من"الخدمة المدنية"وطرحه على البرلمان بعد العيد

قال النائب جمال عقبى وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من تقاريرها بشأن قانون الخدمة المدنية ورفعتها للأمين العام للمجلس، ومن المتوقع طرحه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب عقب إجازة العيد بشكل مباشر، مشيراً إلى أنه يتوقع الموافقة على القانون نظراً لإزالة كافة العوار منه.

وأضاف عقبى لـ "اليوم السابع"، أن لجنة القوى العامة بعد انتهائها من قانون الخدمة المدنية، ستبدأ العمل على إعداد قانون النقابات العمالية، بالإضافة إلى قانون مستشارين البنوك، لافتاً إلى اللجنة ستبدأ فى جلسات استماع حول هذه القوانين تمهيداً لطرحهم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.

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