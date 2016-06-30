مديرية الأوقاف بجنوب سيناء تكرم اليوم حفظة القرآن الكريم

تنظم مديرية أوقاف جنوب سيناء، اليوم، احتفالا بليلة القدر بمسجد المصطفى بمدينة شرم الشيخ، إضافة إلى تكريم حفظة القرآن الكريم فى المسابقة الدينية، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والقيادات الأزهرية والأمنية.

يذكر أن مسابقة القرآن الكريم تقدم لها ٤٠ حافظا للقرآن كاملا، و٥٣ حافظا ثلاثة أرباع القرآن، و٥٨ حافظا نصف القرآن، وعدد ٣٣٦ فى ربع القرآن.

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