بالصور.. "محمد ياسر" طفل بسوهاج يموت بالبطىء ويحتاج إلى عملية قلب مفتوح

محمد ياسر محمد، طفل عمره عامين خرج إلى الدنيا يتألم ويتجرع مرارتها لمعاناته من ثقب فى القلب وضيق فى الشرايين، ويحتاج إلى عملية قلب مفتوح إضافة إلى تغيير أحد الصمامات فى قلبه.

لم يستطع الطفل الرضيع أن يعبر عن آلامه المستمرة، والغريب فى الأمر أن الطفل تم السماح له بإجراء عملية له فى مستشفى أبو الريش للأطفال لكن لم يجر له أحد من الأطباء العملية، وظل الطفل بصحبة أسرته الصغيرة عدة أشهر هناك ينتظر مصيره المحتوم وعندما طالت المدة اضطر للعودة مرة أخرى.

التقى "اليوم السابع" بأسرة الطفل فى مركز المراغة وتحدثت فى البداية والدة الطفل لتروى مأساة طفلها وقالت فى البداية: إن نجلها محمد ولد بهذا المرض وقامت بالذهاب به إلى عدد كبير من الأطباء والذين قرروا إجراء عملية قلب مفتوح للطفل والتى تحتاج إلى آلاف الجنيهات، وحاولت إجراء العملية له فى مستشفى أبو الريش لكن دون جدوى بعد أن جلسنا هناك قرابة الـ3 شهور.

فيما قالت جيهان عبد البارى السيد جدة الطفل والحزن يكسو وجهها، إن حفيدها لا يتناول العلاج مطلقا حسب تعليمات الأطباء فهو يحتاج إلى عملية القلب المفتوح وتغيير الصمام والتى تتكلف مبالغ مالية طائلة ونحن أسرة فقيرة نعيش على الكفاف يوم بيوم، فنطالب المسئولين بالمحافظة التدخل سريعا لإنقاذ حفيدى من الموت وإجراء العملية له على وجه السرعة فهل من مجيب، للتواصل الرقم 01066299778.



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الطفل محمد ياسر



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الطفل محمد وشقيقته بسملة



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الطفل ينتظر مصيره



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تقرير الأشعة الخاصة بالطفل



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صورة من لجنة القلب خاصة بالطفل



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صورة من العلاج الخاص بالطفل



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صورة من تحويل الطفل على مستشفى أبو الريش

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