العثور على جثة عقيد شرطة بمديرية أمن سوهاج مقتولا بسطح عقار فى بورفؤاد

عثرت إحدى السيدات على جثة عقيد شرطة بمديرية أمن سوهاج، مقتولا أعلى سطح عقار معاشات الهيئة ببورفؤاد، وقامت بابلاغ شرطة النجدة.

تلقى اللواء محمود الديب مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بعثور إحدى السيدات على جثة عقيد شرطة مقتولا أعلى سطح عقار وبه طعنات بالرأس، وتم استدعاء النيابة العامة لمعاينة الحادث.

وتبين من خلال الفحص أن الجثة لأيمن مسعد محمد عوض 51 سنة عقيد شرطة بمديرية أمن سوهاج، وانتقل إلى مكان الحادث أجهزة الأمن لكشف غموض الحادث، كما انتقلت النيابة العامة لمعاينة الجثة للتأكد من وجود شبهه جنائية من عدمة والتصريح بدفن الجثة.

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