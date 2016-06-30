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أمن المنيا يطوق قرية كوم اللوفى بعد حرق منازل للأقباط

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أمن المنيا يطوق قرية كوم اللوفى بعد حرق منازل للأقباط أمن المنيا يطوق قرية كوم اللوفى بعد حرق منازل للأقباط
طوقت قوت الأمن بالمنيا، بالتنسيق مع مباحث سما لوط قرية كوم اللوفي التابعة للمركز عقب أحداث شغب وقعت بالقرية على خلفية تردد شائعة تحويل منزل لكنيسة.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز سمالوط يفيد بحدوث أعمال شغب وقيام بعض الأشخاص بحرق منزل للأقباط، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بقيادة مدير الأمن واللواء محمود عفيفي والعميد عبد الفتاح الشحات إلى القرية، وتبين أن المنزل ملك شخص يدعى"أيوب خ. ف "بسبب شائعة تحويل المنزل لكنيسة.

وقال مصدر أمنى، أنه تم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد عبد الفتاح الشحات لضبط المتهمين بالواقعة
>.. فيما قال الأنبا داوود ناشد وكيل مطرانية سمالوط، أن قرية كوم اللوفي التابعة لمركز سمالوط شهدت اشتباكات بسبب تردد شائعات عن تحويل منزل لكنيسة، مؤكدا أن 4 منازل ملكا للأقباط قد تعرضت للحرق.


>- ناشط قبطى يطالب الكنيسة بالكشف عن أسباب خلافها مع الحكومة حول بناء الكنائس
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مصر 365

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