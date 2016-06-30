أخبار عاجلة

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات -
2.7 مليار جنيه صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام خلال 6 أشهر -
مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يدين تفجيري طنطا والإسكندرية -
15 مليار دولار إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المقبل -
وزير الإسكان: بيع 1118 كراسة شروط بمدينة ناصر و600 بـ«غرب قنا» -
الصحة تنفي وجود فيروس غامض في شبرا -
محافظ جنوب سيناء: الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة -
بالصور.. الإسكندرية تودع أول شهيدة في تاريخ الداخلية -
صلاح فوزي لـ«التحرير»: حالة الطوارئ دخلت حيز التنفيذ فور إعلانها -
«الفلاحين الزراعيين»: استهداف دور العبادة جريمة لا تغتفر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الزراعة": لجان مكثفة لتوعية المزارعين بزيادة انتاج الخضروات والحبوب

Google+ Print
"الزراعة": لجان مكثفة لتوعية المزارعين بزيادة انتاج الخضروات والحبوب "الزراعة": لجان مكثفة لتوعية المزارعين بزيادة انتاج الخضروات والحبوب
قال محمود فوزى رئيس الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة، إن هناك حملات مكثفة بمراكز وقرى محافظات الجمهورية لتوعية المزارعين بعودة القرية المنتجة وزيادة انتاج جميع أنواع الخضروات لتغطية احتياجات السوق المحلى والحد من ارتفاع الأسعار، وزيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية وخاصة الحبوب للحد من الاستيراد، وطرق الاستخدام الأمن لرش المبيدات، والاهتمام بالثروة الحيوانية لزيادة الإنتاج من الألبان واللحوم الحمراء.

وأكد فوزى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، على استمرار عمل اللجان المرورية المشكلة من قبل أمراض النبات ووقاية النباتات والحاصلات الزراعية بمحافظات الجمهورية لتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين بإتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية، حتى لا تتأثر المحاصيل الزراعية الصيفية والنباتات من قلة الإنتاج وتساقط الثمار، وضرورة الرى مساءاً لحماية النباتات من ارتفاع درجات الحرارة لتفادى تأثيراتها على الزراعة والإنتاج وخاصة الخضروات والفاكهة.

وأوضح رئيس الحاصلات الزراعية، أن الإدارة تقوم حالياً بعمل دورات تدريبية، لإقناع المزارعين بتعظيم الاستفادة من وحدة المساحة المنزرعة من محاصيل الخضروات، داخل الزراعات الحقلية، وذلك لضبط منظومة الأسعار وتحقيق الاكتفاء الذاتى من خلال الاعتماد على الزراعات الثانوية لمحاصيل الخضر، بالإضافة إلى نشر التوصيات الفنية الحديثة لدى زراع الفاكهة والخضروات، والمرور على مزارع ومشاتل ودعم مهندسى البساتين لمقاومة الآفات الزراعية، وتحسين الإنتاجية، وتنفيذ البرامج التدريبية وإعداد سيناريوهات لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية على إنتاج محاصيل الخضر والمحاصيل البستانية خلال السنوات المقبلة، واستنباط سلالات من هذه المنتجات ذات إنتاجية، ومراجعة المقننات السمادية التى تضمن تحقيق أعلى إنتاجية.


>"الزراعة": 3.5 مليون فدان منزرعة بالمحاصيل الصيفية.. ولا أزمة فى الأسمدة
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365