لأول مرة بالبرلمان.. طلب إحاطة يشكر وزير الكهرباء على مجهوده

تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، وعضو لجنة الصحة بالمجلس، إلى الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الكهرباء، لإحاطته علمًا أن إدارته لمنظومة الطاقة والكهرباء فى جميع أنحاء الجمهورية وجب الإشادة بها والتقدير حيث لم ينقطع التيار الكهربائى سوى نادرًا بالرغم من الاستهلاك العالى أثناء شهر رمضان المبارك والارتفاع الشديد فى درجات الحرارة.

وقال عضو مجلس النواب عن المصريين الأحرار، فى بيان له اليوم الخميس، إن التمويل ليس سببًا وحيدًا للنجاح، ولكن حسن الإدارة والتخطيط هما طريقا النجاح، مضيفًا أن الشعب المصرى لا ينسى أن فى مثل هذا الوقت كنا نتناوب انقطاع التيار لفترات طويلة مما كان يسبب الكثير من العناء للمصريين، واستطاع الوزير أن ينفذ توجيهات ووعود رئيس الجمهورية بحرفية وتفوق.

وأضاف عضو لجنة الصحة، أنه يجب الإشارة للعمل المتميز الذى قامت به وزارة الداخلية متمثلة فى إدارات المرور على مستوى الجمهورية حيث لم يعانى المواطن من اختناقات مرورية مثلما كان يحدث فى السابق.

وعلى جانب أخر، أشار إلى أن أعضاء مجلس النواب بذلوا جهدًا كبيرًا خلال شهر رمضان فى اجتماعات اللجان النوعية وفى الجلسات العامة لمناقشة الموازنة العامة للدولة قبل 30 يونيو رغم محاولات البعض التشكيك فى مجهود النواب.

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