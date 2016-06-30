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بيان لـ"أمن المنيا" يكشف تفاصيل أحداث العنف وحرق منزل بقرية "كوم اللوفى"

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بيان لـ"أمن المنيا" يكشف تفاصيل أحداث العنف وحرق منزل بقرية "كوم اللوفى" بيان لـ"أمن المنيا" يكشف تفاصيل أحداث العنف وحرق منزل بقرية "كوم اللوفى"
كشفت الأجهزة الأمنية بالمنيا عن تفاصيل أحداث العنف التى شهدتها قرية كوم اللوفى، التابعة لمركز سمالوط.

ورد إلى مديرية الأمن إخطارا يوم 27 يونيو الجارى من مركز شرطة سمالوط يفيد تلقيه بلاغ من أهالى قرية كوم اللوفى بتجمع حوالى 15 شخصا من مسلمى القرية أمام منزل تحت الإنشاء ملك شخص يدعى "أيوب خ ف"، 42 فلاح، مسيحى، إثر تردد بعض الشائعات عن اعتزامه استخدام المنزل كمنشأة كنسية عقب التشييد، بالانتقال تبين أن المنزل عبارة عن أعمدة تحت الإنشاء ارتفاع الواجهة 5 متر على أرض زراعية، وبسؤال صاحب المنزل قرر عدم اعتزامه تحويل المنزل لمبنى كنسى وتم إيقاف الأعمال ومخاطبة الإدارة الهندسية لمعاينة المنزل.

وقال بيان مديرية الأمن، الصادر اليوم، إنه بتاريخ اليوم تبلغ لمركز سمالوط من الخدمات المعينة بتجمع حوالى 300 من مسلمى القرية والتوجه للمبنى حيث قام بعضهم بإشعال النيران بالشدة الخشبية المستخدمة لصب سقف المنزل والتى امتدت لعدد 4 غرف مجاورة ملحقة بالمنزل سالف الذكر ملك شقيقه "إبراهيم"، وأثناء ذلك تساقط بعض الطوب الأبيض المستخدم فى بناء المنزل وأسفر عن احتراق الشدة الخشبية وبعض مستلزمات المعيشة بالغرف.

وأوضح البيان، أن قوة من المركز انتقلت على الفور إلى مكان البلاغ وبوصولهم قام المتجمعون بقذف القوات بالطوب والحجارة، الأمر الذى أسفرعن كسر 2 زجاج أمامى لسيارتى شرطة تابعتين للمركز، كما انتقلت قيادات المديرية والأمن العام والوطنى والحماية المدنية وحال وصولهم تم السيطرة على الحريق وإخماده والسيطرة على الموقف حيث قام المتجمعين بالهروب، وجارٍالتحري حول الواقعة وضبط المتهمين.


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