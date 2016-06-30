اليوم..إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن اليوم الخميس الموافق 30 من يونيو 2016 إجازة " استثنائية لعام 2016 " للعاملين بالقطاع الخاص فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1778 لسنة 2016 باعتبار يوم الخميس إجازة مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

ويعتبر اليوم الخميس إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت الظروف ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذ اليوم مثل هذا الأجر.

وكانت الوزارة أصدرت بياناً لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات.

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