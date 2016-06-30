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7 نصائح بسيطة لتعزيز صحة كبدك ومقاومة الأمراض المزمنة

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7 نصائح بسيطة لتعزيز صحة كبدك ومقاومة الأمراض المزمنة 7 نصائح بسيطة لتعزيز صحة كبدك ومقاومة الأمراض المزمنة
الكبد من أهم الأعضاء الحيوية فى جسم الإنسان، مسئول عن تصنيع الكثير من البروتينات والأنزيمات، كما أنه مسئول عن تخزين الجليكوجين والتخلص من سموم الجسم والكثير من الفوائد الأخرى.

ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على مجموعة من النصائح السهلة والبسيطة لتعزيز صحة كبدك، ومقاومة الأمراض المزمنة التى تصيبه، وذلك حسبما نشر مؤخرًا بموقع "besthealthmag" الكندى، وتشمل:

1. الاسترخاء والبعد عن القلق والتوتر لأنه يزيد من إفراز الأدرينالين، وهو من الهرمونات التى يقوم الكبد بعملية التمثيل الغذائى لها.

2. الحصول على القدر الكافى من النوم خلال الليل بما لا يقل عن 7 ساعات يساعد فى تعزيز صحة كبدك، والعمل على استشفائه.

3. ممارسة 150 دقيقة على الأقل من الرياضة أسبوعيًا.

4. تناول 10 أكواب على الأقل من المياه يوميًا يساهم فى تنظيف الكبد، وتعزيز قدرته على الاستشفاء.

5. الحد من المشبعة والمتحولة عبر الابتعاد عن الأكلات الدسمة والمقلية، والإكثار من الأكلات الغنية بالأوميجا 3 مثل السردين والسلمون لأنها تحد من تراكم الدهون بالكبد وتقلل الالتهابات.

6. الإكثار من تناول الأطعمة الأورجانيك التى لا يتم إضافة لها أى كيماويات لأنها تريح الكبد ولا تسبب له أى مشاكل.

7. الحد من الأطعمة المصنعة مثل الدقيق الأبيض والسكر الأبيض، وتناول الحبوب الكاملة بدلا منها، مع الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه.

أهم أعراض الإصابة بأمراض الكبد
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