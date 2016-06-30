سفارة المملكة فى بلجيكا تطمئن على ركاب الطائرة السعودية

قامت السفارة السعودية فى بلجيكا، بالاطمئنان على ركاب طائرة الخطوط السعودية.

ونشرت السفارة الرقم٠٠٣٢٤٧٤٧٤٠٠٠٠، لتقديم الرعاية االازمة والاستفسار.

وكانت طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية فى بروكسل، هبطت اضطراريا فى الساعات الأولى من اليوم الخميس، عقب تصاعد دخان من داخلها.

- بالفيديو والصور.. تفاصيل الهبوط الاضطرارى لطائرة الخطوط السعودية بمطار بروكسل.. تصاعد الدخان من المقصورة خلال رحلتها من لندن إلى مدينة جدة.. سفارة المملكة ببلجيكا: الهبوط وقائى ويجرى فحص الطائرة

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