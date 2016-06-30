ضبط عاطل بحيازته سلاح نارى وطلقات فى كمين بأسوان

تمكن رجال المباحث بمركز شرطة أسوان، من القبض على عاطل، وبحيازته سلاح نارى غير مرخص، وذلك خلال أحد الاكمنة بدائرة المركز، تم تحريز المضبوطات والتحفظ علي المتهم تحت تصرف النيابة.

ورد إخطار إلى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان، يفيد بإلقاء ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أسوان، عقب تقنين الإجراءات القبض علي المتهم " طارق. م " - 29 سنة عاطل، وبحيازته بندقية خرطوش عيار 12 مللى و 3 طلقات من نفس عيار السلاح النارى المضبوط .

وبمواجهته أقر بحيازته والسلاح النارى والذخائر بقصد الدفاع حسبما أفادت الشرطة.

تحرر المحضر رقم 789 لسنة 2016 م سلاح إدارى مركز أسوان ، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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