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بالصور.. محافظ كفرالشيخ يدعم أيتام جمعية كفالة يتيم بــ50 ألف جنيه

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بالصور.. محافظ كفرالشيخ يدعم أيتام جمعية كفالة يتيم بــ50 ألف جنيه بالصور.. محافظ كفرالشيخ يدعم أيتام جمعية كفالة يتيم بــ50 ألف جنيه
قرر اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، دعم أيتام جمعية خيرية بمبلغ 50 ألف جنيه، داعيا رجال الأعمال والمجتمع إلى دعم ورعاية الأيتام والاهتمام بهم، مستشهداً بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم " أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى".

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ ، 3300 يتيم وأسرهم الإفطار الجماعى الذى نطمته جمعية الإيمان لكفالة اليتيم بالتعاون مع جمعيه دار البر الخيرية بدولة الإمارات العربية الشقيقة، ومؤسسة الخير، والذى أقيم بحديقه صنعاء بمحافظة كفرالشيخ، بحضور المحاسب سمير غباشى، مساعد الماحظ لمنطقة وسط ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، ومحمد عبد المقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمحاسب مصطفى جاد الله وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتورة منى مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس عماد حبيب، وكيل وزارة ، والمهندس السعيد هميسة، وكيل وزارة الرى، ومحمود أبو الخير، ممثل مؤسسة مصر الخير، ومحمد عبد الرحمن، وأشرف مصباح ممثلو جمعية الإيمان للأيتام ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال محافظ كفرالشيخ، :"رعايتهم واجب علينا جميعا ولن نقصر فيه، وهم مسئوليتنا جميعاً"، لافتاً إلى أن "هذه الروح يجب أن نتحلى بها جميعا ونفكر بها لرعاية أبنائنا الأيتام، وتلبية احتياجاتهم وتعويضهم عما فقدوه، فهم جزء عزيز علينا باعتبارهم امل ومستقبل مصر".

وشدد على ضرورة البحث عن الأيتام في كل مكان ومحاولة إسعادهم طوال العام فهؤلاء الأطفال يحتاجون دائما لرعايتهم وكفالتهم ومعاونتهم"، مشيرا إلى أن هذه الكفالة ليست مادية فقط، بل يجب أن تشمل التربية والتوجيه فى جو يسوده المحبة والعطف والأمان والسلام الاجتماعى.

محافظ كفر الشيخ يشارك فى الإفطار الجماعي ل3300 يتيم وأسرهم (1)
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محافظ كفر الشيخ يشارك فى الإفطار الجماعي ل3300 يتيم وأسرهم

محافظ كفر الشيخ يشارك فى الإفطار الجماعي ل3300 يتيم وأسرهم (2)
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وكيل وزارة التعليم ووكيل وزارة التضامن يشاركون فى الافطار الجماعى

محافظ كفر الشيخ يشارك فى الإفطار الجماعي ل3300 يتيم وأسرهم (3)
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جانب من الحضر في الإفطار الجماعى

محافظ كفر الشيخ يشارك فى الإفطار الجماعي ل3300 يتيم وأسرهم (4)
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الأيتام وأسرهم

محافظ كفر الشيخ يشارك فى الإفطار الجماعي ل3300 يتيم وأسرهم (5)
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جانب من أسر الأيام أثناء الإفطار الجماعى

غادة والى تشارك فى حفل إفطار جماعى لـ3 آلاف يتيم بكفر الشيخ.. غدا
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مصر 365

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