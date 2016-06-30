عبور 196 سفينة قناة السويس بحمولة 11.2 مليون طن خلال أربعة أيام

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة شهدت خلال الأربعة أيام الماضية بداية من الأحد وحتى أمس الأربعاء عبور 196 سفينة من الاتجاهين بحمولة 11.2 مليون طن، حيث شهدت القناة من اتجاه الشمال عبور 93 سفينة بحمولة 4 مليون و900 ألف طن، ومن اتجاه الجنوب عبرت 103 سفينة بحمولة 6 مليون و300 ألف طن.

وكشفت تقارير رسمية صادرة عن هيئة قناة السويس أن يوم الأحد، عبرت القناة 45 سفينة بحمولة 2 مليون و900 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، وإن قافلة الشمال شهدت عبور 19 سفينة بحمولة مليون طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات المالطية TRITONبحمولة 155 ألف طن قادمة من اليونان ومتجهة إلى الصين، وعبرت 26 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و900 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية MARGRETE MAERSK بحمولة 200 ألف طن.

وأوضحت التقارير، يوم الاثنين عبرت 47 سفينة بحمولة 2 مليون و500 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، وإن قافلة الشمال شهدت عبور 23 سفينة بحمولة مليون و200 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية MOGENS MAESK بحمولة 200 ألف طن قادمة من المغرب ومتجهة إلى سنغافورا، وعبرت 24 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و300 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية MATHILDE MAERSK بحمولة 200 ألف طن.

وأشارت التقارير إلى أن قناة السويس شهدت يوم الثلاثاء عبور 52 سفينة بحمولة 3 مليون و100 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهات، وإن قافلة الشمال شهدت عبور 23 سفينة بحمولة مليون و400 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية MORTEN MAERSKبحمولة 200 ألف طن قادمة من روتردام ومتجهة إلى سنغافورا، وعبرت 29 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و 700 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات العملاقة التى ترفع علم اليابان MACKINAC BRIDGE بحمولة 159 ألف طن.

وأضافت التقارير، أن قناة السويس شهدت أمس الأربعاء عبور 52 سفينة بحمولة 2 مليون و700 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، وإن قافلة الشمال شهدت عبور 28 سفينة بحمولة مليون و300 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC MELAILDE بحمولة 158ألف طن قادمة من مالطا ومتجهة إلى عمان، وعبرت 24 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و400 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونج OOCL EGYPT بحمولة 148 ألف طن.

144 سفينة تعبر قناة السويس بحمولة 8.5 مليون طن خلال ثلاثة أيام

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